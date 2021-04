Братя калифорнийски близнаци, станали известни с шегите и номерата си в YouTube, бяха осъдени заради инсцениране на фалшив обир на банка, предаде Франс прес. В рамките на инсценировката бил повикан шофьор на Uber, който не знаел за шегата, и бил поставен под прицела на оръжието на истински полицаи.

