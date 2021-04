Постер от филма за Джеймс Бонд "Операция "Мълния" от 1965 г. Ще бъде предложен на търг във Великобритания. Предварителната му оценка е 16 000 щатски долара.

Постерът е от четири части, в които Бонд - в ролята Шон Конъри - се бие със злодеи или е заобиколен от привлекателни жени. Идеята е била той да бъде разделен на четири.

Легендарен часовник, носен от Шон Конъри в „Джеймс Бонд“, отива на търг (СНИМКА)

От аукционна къща "Юбанк" очакват той да достигне цена между 8 до 12 000 британски лири .

"Мисля, че около Джеймс Бонд винаги е имало особено очарование, което пленява всички. Винаги е имало голям интерес към свързаните с с агент 007 вещи, колекционерите сякаш се увеличават все повече и повече. Смятам, че е така, защото непрекъснато излизат нови филми за него, което привлича все повече и повече почитатели. За момента всички наши продажби ще се осъществяват онлайн. Забелязваме огромен ръст на потребители във виртуалните аукциони. Интересно е да се види как хора от цял свят се обединяват от една идея и нададават , за да спечелят любимия си артикул“, споделя Натали Дейвис, организатор на аукциона.

Заснемат повторно сцени от новия филм за Джеймс Бонд

В интернет търга "Джеймс Бонд 007" са включени също оригинален постер от първия филм за британския супершпионин "Доктор Но" с предварителна оценка от 6000 до 9000 лири.

Както и Цилиндър, носен от Оджоб във филма "Голдфингър" от 1964 г., оценен на 4000 лири.

Rare poster of 1965 #JamesBond film #Thunderball is headed for auction on Friday & is expected to fetch $16,000. Measuring 30 by 40 inches,poster is designed to be cut into 4. Auction also has a 1962 poster for 1st Bond film 'Dr No' that has a 6,000-9,000 pounds price tag. #MIG pic.twitter.com/MCQMIplbBU