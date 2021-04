В лондонския "Тотнъм Хотспър" са взели решението да се разделят с Жозе Моуриньо, предават авторитетни източници от Острова. Причината – португалецът е отказал да изведе отбора на „шпорите” на тренировъчното игрище, след като шефовете на клуба са взели едноличното решение клубът от Северен Лондон да вземе участие в бъдещата Европейска Суперлига.

Алекс Фъргюсън е против новия турнир

BREAKING: Jose Mourinho has been sacked by Spurs