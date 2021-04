Европейският парламент одобри търговското споразумение между Европейския съюз и Великобритания.

При гласуването снощи 660 евродепутати са одобрили текста, петима са били против и 32 са се въздържали.

Договорът урежда правилата на търговия след Brexit. Одобрението му от парламента с голямо мнозинство, слага символичен край на дългите преговори.

Те продължиха четири години и бяха белязани от обвинения и недоверие. Великобритания формално прекрати 47-годишното си участие в Евросъюза през януари 2020-та.

Тогава започна една година преходен период, в който да бъде договорено търговското споразумение между двете страни.

Именно тази сделка беше гласувана в Брюксел. Вотът се проведе снощи, но противоепидемичните правила не позволиха резултата да стане ясен до тази сутрин.

Този договор "бележи полагането на основите на силно и тясно партньорство с Обединеното кралство", реагира в "Туитър" председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Британският премиер Борис Джонсън приветства резултата като "последен етап от едно дълго пътуване".

I warmly welcome the @Europarl_EN vote in favour of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement.



The TCA marks the foundation of a strong and close partnership with the UK. Faithful implementation is essential. pic.twitter.com/aTU7cOB5Ck