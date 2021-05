Една четвърт от европейците вече имат първа доза от ваксината срещу COVID-19. Това написа в Twitter председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.



Ваксинацията на Стария континент набира скорост, имунизираните вече са над 150 милиона, продължава публикацията.

Vaccination is gaining speed across the EU: we have just passed 150 million vaccinations.



A quarter of all Europeans have had their first dose.



We'll have enough doses for vaccinating 70% of EU adults in July. pic.twitter.com/j5ZdOukSrg