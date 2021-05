Силно земетресение разтърси тази нощ югозападната част на Република Северна Македония, гражданите алармираха в социалните мрежи, че трусът е бил усетен в Битоля, Охрид, Преспа и Струга, съобщава скопският вестник "Република".

Според Европейския средиземноморски сеизмичен център трусът е бил на 14 км югозападно от Костур, Гърция. Според първоначалните информации трусът е бил с магнитуд 5,2 по Рихтер.

An earthquake in Greece just shook Ohrid/Macedonia. I just checked and it’s around 4.7-5.0 it shook the whole building for like 10 seconds 😳