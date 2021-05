Циклонът "Яас" остави днес след себе си хиляди индийци без подслон. Най-малко петима души загинаха въпреки предварителната евакуация на стотици хиляди хора от Източна Индия.

Придружен от вълни, достигащи височината на двуетажен автобус, проливни дъждове и пориви на вятъра със скорост до 155 км/ч, "Яас", връхлетя крайбрежието през нощта срещу сряда. После напредна в дълбочина в посока щата Джаркханд и се превърна в област с много ниско налягане, където валят силни дъждове.

Това стана по-малко от две седмици, след като циклонът "Тауктае" опустоши западното крайбрежие на Индия и уби най-малко 155 души.

A priest carries an idol of Prabhu Jagannath to a safer place in #CycloneYaas in Balasore. Jagannath is much more than a deity, he is a ‘feeling’, an emotion — a bond that connects and binds us all. pic.twitter.com/6a38l6DXaq