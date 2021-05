Стотици хора бяха евакуирани днес от домовете си в Нова Зеландия, някои с хеликоптер, след като поройни дъждове причиниха наводнения в региона Кентърбъри, предаде Асошиейтед прес.

Властите обявиха извънредно положение, след като на някои места количеството на валежите достигна 40 сантиметра. Метеоролозите предупредиха, че е възможно до довечера да има поройни дъждове, преди времето да се оправи.

Армията помогна за евакуацията на над 50 души, включително няколко през нощта с военен хеликоптер. По време на посещение в Нова Зеландия австралийският министър-председател Скот Морисън изрази съчувствие към пострадалите от наводненията.

Новозеландската министър-председателка Джасинда Ардърн планира да пътува до Крайстчърч, за да се запознае на място със ситуацията.

