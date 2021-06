Първият круизен кораб от началото на пандемията отплава от Венеция днес на фона на протести на активисти, настояващи от екологични съображения и рискове за сигурността маршрутите на огромните кораби трайно да бъдат пренасочени от лагуната, особено от канала "Джудека", който преминава през центъра на града, предаде Асошиейтед прес.

Част от каналите във Венеция пресъхнаха (ВИДЕО)

Правителството на премиера Марио Драги обеща тази зима да спре достъпа на круизни кораби до Венецианската лагуна, но постигането на тази цел ще отнеме време. Дори временно решение обаче е малко вероятно преди края на годината.

The MSC Orchestra cruise ship sails across the basin as it leaves Venice.

📸 @MiguelM13512459 #AFP pic.twitter.com/eEhJTvJKM5 — AFP Photo (@AFPphoto) June 5, 2021

Венеция стана една от най-важните дестинации в света за круизни пътувания през последните две десетилетия, като през 2019 г. е приела 667 кораба с общо 700 000 пътници, по данни на браншова организация.

Високи води потопиха площад „Сан Марко” във Венеция (ВИДЕО+СНИМКИ)

Пътниците, които пристигнаха днес за едноседмично пътуване на 92 409-тонния кораб с 16 палуби "Ем Ес Си Оркестра", бяха посрещнати на пристанището от табели с надпис "Добре дошли отново, круизи".

По-рано тази седмица корабът стана първият, преминал по канала "Джудека" от януари 2020 година, преди пандемията да блокира круизния сектор.

Venice, now.

Raw boats against Monster ship

NO GRANDI NAVI IN VENICE! pic.twitter.com/FalXhRmYqO — Mario Cutrone (@mariocutrone) June 5, 2021



При отплаването днес пътниците можаха да се насладят на гледка към площад "Сан Марко", Двореца на дожите и Моста на въздишките, преди корабът да излезе от лагуната и да се отправи към гръцките острови и хърватския град Дубровник.

1st #cruise ship of the season sails through Venice since start of pandemic fr @AP https://t.co/t4Gy9blq7T — Stewart Chiron (@CruiseGuy) June 4, 2021

294-метровият съд премина покрай две групи протестиращи - застъпници на круизния туризъм, чиито работни места зависят от него, и покрай членове на движението "Без големи кораби", които от години настояват круизните кораби да не влизат в лагуната.