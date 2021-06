Американската компания Moderna започва първа фаза на изпитвания на ваксина срещу ХИВ, базирана на иРНК технологията. Тя вече е позната от препаратите срещу COVID-19, съобщава медицинското издание BioPharma Reporter.



Фирмата разработва и ваксина срещу грип по същата технология.

HIV ваксини: mRNA-1644 and mRNA-1574

Тази година Moderna ще започне три клинични изпитвания в първа фаза за две ваксини срещу HIV - иРНК-1644 и иРНК-1574.

It begins, Moderna is accelerating their Flu AND HIV vaccines into the clinic. mRNA tech is absolutely amazing! https://t.co/4grOrny6vE

иРНК-1644 е нов подход към стратегията за ваксиниране срещу ХИВ при хора, предназначен да предизвика широко неутрализиране на HIV-1 антитела (bNAbs). Препаратът се разработва в сътрудничество с Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“.

Four decades of AIDS: The facts



The first known patient cured of HIV was announced in 2009 before Moderna announced in January 2021 that it has started phase 1 clinical trials of flu and HIV vaccines.



Details👉https://t.co/Q3hetB7fYP#MonitorUpdates