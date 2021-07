Хиляди протестираха във Франция срещу плановете на президента Еманюел Макрон за задължително ваксиниране на здравните работници и задължителен здравен пропуск за влизане в барове, ресторанти и кина, предадоха Ройтерс и Франс прес.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

В понеделник Макрон обяви мащабни мерки за борба с бързото разрастване на на коронавирусната пандемия. Мерките включват задължителна ваксинация срещу COVID-19 за всички здравни работници и за всички други работници, които са в контакт с уязвими хора.

The Yellow Vests movement ( #GiletsJaunes ) in France announced they’ll take the streets on July 14th in protest to President Macron’s plan for mandatory #COVID19 vaccinations of all French citizens. #PassSanitaire This happened yesterday after Macron spoke on national TV. 👇🏻 pic.twitter.com/l9pIbj6zgD

"Тези хора ще имат възможност до 15 септември да се ваксинират и след това ще се прилагат санкции", каза Макрон в обръщение към сънародниците си. Президентът обяви също, че от началото на август ще бъде въведено използването на здравния пропуск за достъп до ресторантите, баровете, до самолетите и до влаковете. Още от 21 юли здравният пропуск ще се изисква за достъп до събития с повече от 50 души на тях.

МЗ актуализира списъка на държавите с негативна промяна в епидемичната ситуация

Мерките предизвикаха масови протести във Франция, като на места полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне демонстрантите. На днешните демонстрации участниците скандираха "Не на здравната диктатура" и "Макрон оставка". Според тях тези мерки накърняват правото на избор на тези, които не желаят да се ваксинират.

NOW -- The situation in many cities across France is heating up as millions of French citizens gathered to march for freedom and to protest against mandatory vaccination (for healthcare workers) issued recently by President Emmanuel Macron. 🇫🇷✊#GiletsJaunes#PassSanitaire pic.twitter.com/WMpQgk8XQR