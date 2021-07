Горски пожар, разпалван от силните ветрове, се разпространи днес до жилищна зона в северните предградия на Атина, няма жертви, но има повредени къщи, а местни жители са евакуирани, съобщава АФП.

Четирима души са задържани и се води разследване, което да установи причините за пожара, заяви заместник министърът за защита на гражданите Никос Хардалиас за обществената телевизия ЕРТ.

Огънят, за който бе съобщено по обед, продължава да бушува този следобед и причинява щети на жилищни сгради, каза Янис Калафателис, кмет на Дионисос, едно от най-силно засегнатите от пожара селища, на около 30 км от центъра на Атина.

Огънят гори на дълъг няколко километра фронт и още не е потушен, каза кметът за ЕРТ.

