Река в чернорморския турски окръг Самсун е пред преливане, очакват се наводнения в района, съобщи турската телевизия СиЕнЕн-Тюрк. Нивото на река Терме в едноименния град е достигнало равнището, при което реката започва да прелива. Вече са наводнени тротоарите около реката.

В района от вчера продължават силни валежи. От съображения за сигурност властите в Терме затвориха за движение мостовете на реката. По високоговорители в града постоянно се отправят предупреждения за възможни наводнения.

Заради обилните валежи в района бяха нанесени сериозни щети на селскостопанските площи.

