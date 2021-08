Жители на град Клонакилти, Ирландия, са станали свидетели на забавен спектакъл с участието на морж на име Уоли, съобщи Скай нюз.

Europe's famous wandering #walrus has pitched up off the Co Cork coast. "Wally" has been on a journey of thousands of miles, with stops in the UK, France and as far south as Spain. He reappeared in Ireland & has now hauled out onto a boat #AnimalNews



📹 Sky News pic.twitter.com/D5gsjCDaK1