74 души са загинали при наводненията в Северна Турция, според последните данни, оповестени от Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации /АФАД/, предадоха световните агенции и турските медии.Спасителните работи в засегнатите райони продължават. Близо 50 души се смятат за изчезнали, съобщи АФАД.

Death toll in floods that hit northern Turkey climbs to 70

