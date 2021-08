Проливен дъжд днес причини наводнение в Източна Швеция. Частично е пострадал районът около град Йевле, където са наводнени цели жилищни квартали, предаде ДПА, позовавайки се на шведската новинарска агенция ТТ.

Two months rain in 24 hours in Gävle, Sweden, today. The white square is the roof of a car. No deaths reported but severe damages to roads, public and private properties. #ClimateCrisis #flooding #sweden pic.twitter.com/nyuamug0Bc — Gone fishing. (@MooseDrummer) August 18, 2021

В провинции Даларна и Йевлеборг има разрушени пътища. Дъждът заля железопътните релси и пероните на гарите, което наруши железопътния трафик към западната част на страната.

Полицията призова гражданите да останат по домовете си, а планираното връщане на учениците в клас бе отменено.

‘Don’t come here’: Swedish city of #Gävle flooded after DOUBLE a month’s worth of rain falls overnight - #Sweden #floods https://t.co/gq47fcZUCS via @TheLocalEurope Europe's news in English — Irene Nyberg-Jarventaus (@inyjar12) August 18, 2021

За момента не се съобщава за жертви.