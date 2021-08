Един от най -издирваните международни наркобарони в Италия е арестуван в Дубай, съобщи полицията в четвъртък след повече от шест години бягство.

Рафале Империале, смятан за един от най -опасните бегълци в Италия, беше навърха на престъпната верига в Неапол, за когото през 2016 г. се смяташе, че е избягал в емирството на Персийския залив.

Той бил арестуван на 4 август от властите в Дубай след съгласуване с Интерпол и Европол, се казва в съобщение на полицията в Неапол.

Те описват 47-годишния Империале като „дългогодишен играч на висше ниво в международния наркотрафик и прането на пари“, който през годините изгради „впечатляваща мрежа от международни трафиканти, по-специално на кокаин“. Министерството на правосъдието на Италия подготвя производство за екстрадиция, съобщи полицията.

Империале, който е част от клана Амато-Пагана в неаполската мафия Камора, напусна Италия за Амстердам през 90-те години, за да управлява кафене, и започна да се съюзява с холандски наркотрафиканти, твърди италианския всекидневник „Ла Република“. Първоначално се занимава с таблетки екстази, после се насочва към по-доходоносната търговия с кокаин, като пренася тонове наркотици в Холандия за европейския пазар с помощта на трафиканти от Южна Америка, като в същото време оперира ресторанти и инвестиционни компании, пише вестникът . През 2016 г. италианската полиция откри две картини на Ван Гог, откраднати от амстердамския музей на Ван Гог 14 години по -рано в дом извън Неапол, принадлежащ на Империале.

