Мъж остави 10 000 долара бакшиш в ресторант във Флорида за персонал от 10 души, съобщи Асошиейтед прес. Преди да остави бакшиша, мъжът повикал персонала на ресторанта за морска храна "Уаху", за да благодари на хората за усилената работа, докато съпругата и синът му привършвали вечерята си.

Собственикът на ресторанта Шон Шепард разказа пред в. "Гейнсвил Сън", че служителите са му се обадили миналия четвъртък, за да го уведомят за огромния бакшиш. Първоначално той проявил недоверие и ги инструктирал да погледнат документите на мъжа и името на банковата карта. Системата обаче одобрила сделката. Шепард проверил дали парите са още в сметката на следващия ден.

"Когато ги гледах как получават чековете си, беше почти като на Коледа" - призна той.

Шепард добави, че е благодарен на мъжа, защото служителите са останали верни на ресторанта през пандемията.

Сред получилите бакшиша е Ашли Грийн, която е била повикана на работа същия ден. Тя е имала притеснения напоследък - дъщеря й е боледувала и се е лекувала в болница.

