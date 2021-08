Мичиганският университет и Мичиганският държавен университет обявиха в петък, че ще изискват ваксинация срещу COVID-19 за всички студенти и преподаватели тази есен. Местните власти съобщиха, че възстановяват изискването за носене на маска на закрито в целия щат.

The University of Michigan is now requiring all enrolled students to be vaccinated for COVID.

Изискването за ваксина на учащите в университета в Мичиган ще важи за всички кампуси на учебното заведение. Неваксинираните ще трябва да се тестват ежеседмично.





От управата на университета заявиха в съобщение, че приблизително 81% от студентите и 65% от служителите в кампуса в „Ан Арбър” вече са ваксинирани срещу COVID-19, както и 76% от служителите на Мичиганския факултет по медицина. Степента на ваксинация е по-ниска при временните служители и тези в кампусите „Диърборн” и „Флинт”.

REVERSING COURSE: Central Michigan University is now going to require vaccines or weekly #COVID19 testing for students, staff, faculty



Just a few weeks ago, CMU was going with an on-campus mask policy. https://t.co/gtV24PnGuc



