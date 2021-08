Бившият президент на Международния олимпийски комитет Жак Рох е починал на 79-годишна възраст, обявиха от МОК, цитирани от gong.bg. Белгиецът е осмият президент в историята на МОК, като той заемаше този пост в периода 2001-2013, след което беше наследен от Томас Бах, който и до днес е начело на организацията.

It is with great sadness that the International Olympic Committee (IOC) announces the passing of former IOC President Count Jacques Rogge. He was 79 years old.