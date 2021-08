Голям пожар е възникнал в многоетажна жилищна сграда в южната част на Милано, съобщава РИА Новости. На публикувана снимка стъклената фасада на сградата е почти изцяло погълната от огън и дим.

Според миланския вестник „Кориере дела сера“ в 16-етажната сграда са живели 70 семейства. По предварителна информация няма пострадали: пристигналите на място пожарникари са евакуирали около 20 души от сградата.

Гасенето на огъня продължава, въпреки че височината на зданието затруднява операцията. От националната пожарна служба отбелязват, че пожарът е възникнал на един от последните етажи, след което огънят е започнал да се спуска надолу. Във видеото от инцидента небостъргачът прилича на горяща факла.

Milan FIRE: 18-storey apartment block totally engulfed in flames as emergency crews search for ‘people trapped inside’ https://t.co/lwI3KdUksb