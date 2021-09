Канадският министър-председател Джъстин Трюдо беше ударен от чакъл, хвърлен по него, докато преминаваше през събрали се на протест противници на ваксините срещу COVID-19, предаде Ройтерс.

Телевизионни кадри показаха как Трюдо и един от телохранителите му са ударени от неща, приличащии на бели камъчета, докато премиерът върви към автобуса, с който обикаля на предизборна кампания. Случката стана вчера в канадския град Лондон, провинция Онтарио.

Либералната партия на Трюдо отмени проява в края на миналия месец поради съображения за сигурност, свързани с протестиращи хора против ваксините.

По-късно премиерът омаловажи случилото се, като каза, че е възможно да е бил ударен в рамото и че веднъж пък е бил замерен с тиквени семки.

Трюдо отправи вчера нападки срещу лидера на консерваторите Ерин О'Тул заради съпротивата му срещу задължителната ваксинация и определи протестиращите като "гневни тълпи" от антиваксъри.

"Нашият подход по отношение на ваксинациите е да се опитваме и да насърчаваме, да информираме и да работим с хората, но ние ще уважаваме техните лични решения за тяхното здраве", каза О'Тул.