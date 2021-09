В автобус, пътуващ по международната линия Дортмунд - Белград на сръбски превозвач, един от пътниците нападнал други пътници и водачите. Заради инцидента снощи е била затворена отсечка от магистралата между Хилполтщайн и Грединг в близост до Нюрнберг, съобщава агенция Танюг.

Пътникът, който е бил въоръжен, се качил във Франкфурт нападнал двама други пътници. По първоначални съобщения на германския в. "Билд" е ставало въпрос за криза със заложници. По-късно тази информация не бе потвърдена.

След нападението пътниците и водачите са успели да обезвредят нападателя, а пътниците са слезли от автобуса.

Нападателят Фахрудин Кахрович е сръбски гражданин. Той твърдял, че е "получил заповед от Аллах да нападне пътниците, в противен случай той щял бъде нападнат".

