Легендарният бивш нападател на Ливърпул Роджър Хънт почина на 83-годишна възраст, съобщиха от клуба. Хънт е голмайстор номер 2 в историята на мърсисайдци, като има рекордните 244 гола за тима за първенство.

Той е и световен шампион с Англия от 1966 година, когато играе във всички мачове в турнира и отбелязва три гола в груповата фаза.

Почина легендарният треньор на "Ливърпул" Жерар Улие

"Днес тъгуваме за легендарния бивш играч Роджър Хънт. Мислите на всички в клуба са със семейството на Роджър в този труден период. Почивай в мир, сър Роджър Хънт", написаха от Ливърпул в Туитър.

We are mourning the passing of legendary former player Roger Hunt. The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Roger’s family and friends at this sad and difficult time. Rest in peace, Sir Roger Hunt 1938 – 2021.

Хънт става част от Ливърпул през 1958 година и помага на тима да се върне елита през 1962, след което печели титлата на Англия през 1964 и 1966, както и ФА Къп през 1965. Нападателят има общо 18 гола в 34 мача за Англия.

During an iconic career at Anfield between 1958 and 1969, Sir Roger Hunt scored a total of 285 goals for the Reds and stands second in the club's all-time top scorers list.



To this day, no player has scored more for Liverpool in the league than Hunt's tally of 244 goals.