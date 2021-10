Приложенията Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp се сринаха. Това посочват потребители на платформата DownDetector. Проблеми са засечени по целия свят, както и в България.

BREAKING: Facebook, WhatsApp, Instagram all down since 11:41 am ET

Потребители се оплакаха в Twitter, че не могат да изпращат и получават съобщения, като непрекъснато се появява надпис, че няма връзка с мрежата. До момента няма официална информация каква е причината, нито кога ще бъде възстановена нормалната работа на приложенията.

JUST IN: We are receiving reports that Facebook, Messenger, Instagram and WhatsApp are down for some users.



