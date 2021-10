Шест коли и около 40 огнеборци се борят с пожар на станцията на метрото "Уестминстър", най-близката до сградата на британския парламент и резиденцията на премиера Борис Джонсън на "Даунинг стрийт" 10, предаде Асошиейтед прес.

Джонсън не е в Лондон, а в Манчестър, където се провежда конференция на Консервативната партия.

The incident at Westminster Station is now under control. https://t.co/orvMZV9U6M pic.twitter.com/PxrkF24gqD — London Fire Brigade (@LondonFire) October 5, 2021

Там са и повечето висши правителствени служители, а парламентът в момента е във ваканция, предаде Ройтерс.

JUST IN: London Fire Brigade says six fire engines and around 40 firefighters are battling a fire at Westminster Station (via AP) https://t.co/u8r3w8gJkU pic.twitter.com/Nsu9aZhys1 — Bloomberg UK (@BloombergUK) October 5, 2021