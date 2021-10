Повече от 1,76 милиона души са били засегнати от тежки наводнения в северната китайска провинция Шанси, съобщиха местни медии.

Поройният дъжд миналата седмица доведе до срутване на къщи и предизвика свлачища в повече от 70 области и градове в провинцията.

Силните валежи пречат на усилията за спасяване, казаха властите.

Наводнението идва по-малко от три месеца, след като екстремните дъждове в провинция Хенан оставиха повече от 300 загинали.

Китайската метеорологична администрация също заяви пред местните медии, че обилните и продължителни валежи и бури възпрепятстват спасителните усилия.

Шанси също е дом на редица древни паметници, които са изложени на голям риск от силните валежи.

Властите казаха пред агенция Синхуа, че над 120 000 души са били спешно прехвърлени и презаселени и че 17 000 домове са се срутили в провинция Шанси.

Flooding can happen anywhere. Sadly China has seen some record rainfall over the weekend. 1.75 million people have been affected by the flooding, over 120,000 had to evacuate & over 17,000 homes were destroyed. https://t.co/eyH6dpVhX4#flooding #flood #China