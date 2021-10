Китай изстреля първия си спътник за изследване на Слънцето, съобщи агенция "Синхуа".

Апаратът "Сихъ" излезе успешно на зададената орбита. Той е предназначен за изследавне на слънчевата спектрална линия H-алфа.

Анализ на данните от това явление ще помогне на учените да разберат по-добре слънчевите избухвания.

🌞The Sun! We're coming. #China launched its first solar observation satellite on Thursday from Taiyuan Satellite Launch Center. The 550-kilogram satellite is equipped with China's first solar telescope in space. pic.twitter.com/Ah2vJbTzHt