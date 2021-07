Международната космическа станция беше заснета как преминава покрай Луната.

Кадрите са направени от Канарските острови около 21 часа снощи българско време.

Станцията е в орбита на около планетата ни и се движи с малко повече от 7 километра и половина за секунда.Така силуетът й се отразява върху естествения спътник на Земята само за около една секунда.

