Оборудван с конвенционален двигател и още четири акумулаторни двигателя, той може да лети до 40 минути със скорост до 100 километра в час и струва половин милион евро.

A Tokyo-based startup has developed a flying motorbike that it says can zip along at up to 100kph and comes with a $682,000 price tag. https://t.co/BBIcgsC9WH