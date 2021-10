Мащабна операция за издирване и спасяване на мигранти се е провела източно от остров Крит, съобщават гръцките медии. Операцията се е провела под координацията на единния център за издирвателни и спасителни операции на гръцката брегова охрана.

Четири деца се удавиха при потъване на лодка с мигранти край Хиос (ВИДЕО+СНИМКИ)

#Greece rescues cargo ship carrying 400 migrants and refugees



Greece has mounted a rescue operation for a cargo ship carrying about 400 migrants and refugees after it sent out a distress signal off the island of Crete, according to the country’s coastguard.#Worldnbc pic.twitter.com/LRRENud9ms