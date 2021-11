Австралийската полиция спаси мъж, принуден шест часа да се държи за дърво, след като наводнение отнесе автомобила му от път в отдалечената австралийска Северна територия, съобщи Ройтерс.

Младият мъж шофирал край река Тод в Алис спрингс, когато колата му била отнесена от наводнение, причинено от проливен дъжд. Той успял да излезе от автомобила и се хванал за дърво, докато чакал за помощ.

За да не бъде застрашен животът на други хора, на местната пожарна били необходими повече от шест часа, докато го спаси.

Пожарникарите направили жива линия и успели да го изведат на твърда земя, когато водата започнала да спада.

Мъжът, който е на 33 години, не е пострадал, но е бил откаран в болница за преглед.

