Бизнесменът Ричард Брансън е пострадал при инцидент. Собственикът на „Върджин груп”, в които е и „Върджин Галактик”, сподели снимки в социалните мрежи и разказа, че е претърпял сериозно падане след катастрофа с колело. Инцидентът се случил по време на благотворително състезание на Британските Вирджински острови.

Recovering well from a colossal cycling crash. Thankfully we’re ok, but some big bumps and bruises! Here’s how it happened: https://t.co/0bqPCaZXcD pic.twitter.com/493v2T4dT4