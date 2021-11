Капсулата „Дракон” на компанията SpaceX с четирима астронавти на борда се е скачила успешно с Международната космическа станция, съобщи Асошиейтед прес. Полетът от Космическия център „Кенеди” на НАСА до станцията е продължил 21 часа. Астронавтите - един германец и трима американци, ще останат в Космоса до пролетта.

Four new astronauts through the hatch and seven crewmembers total on the @Space_Station!



After almost exactly a day from launch, #Crew3 is aboard the orbiting laboratory. pic.twitter.com/QJoBUsJcsj