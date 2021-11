Бомба, прикрепена към микробус, избухна в гъстонаселен шиитски район на афганистанската столица Кабул, предадоха световните агенции.

Според представител на талибаните най-малко 6 души са убити и най-малко 7 са били ранени при взрива в квартала Дашт- е-Барчи в Западен Кабул.

Никой не е поел отговорност за атаката. Районът е населен основно с хазарейци, които не веднъж са били мишена на Ислямска държава.

One killed, two wounded in vehicle explosion in #Kabul #ArianaNews https://t.co/3MGliOJX2g pic.twitter.com/zpoCXHmeFc

Explosion in Dashte Barchi area of #Kabul targeted a public transportation minibus. At least three people have been killed & injured. Additional details to come. #Afghanistan #afghanistandisaster #AFG pic.twitter.com/rBFBlj7QCU