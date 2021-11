Нападател намушка с нож и рани двама полицаи в Стария град на Йерусалим.

Той е бил застрелян от силите за сигурност, съобщи израелската полиция.

Man Injures 2 Police Officers With Knife In Jerusalem, Shot Dead: Police https://t.co/WW7KIE8OpB

Нападателят, въоръжен с нож, е намушкал двама полицаи близо до еврейско религиозно училище в Стария град, преди да бъде неутрализиран, съобщиха от полицията.

Live Update: Police say Old City stabbing suspect is a 16-year-old from East Jerusalem https://t.co/0plomGCKV7 via @timesofisrael