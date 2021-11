Ново земетресение с магнитуд 2,3 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Велинград в 21:26 ч. в четвъртък. Това става ясно от сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН. Трусът е бил на дълбочина от близо 10 километра.

Земетресение край Велинград

Felt #earthquake (#земетресение) M2.7 strikes 1 km SE of #Velingrad (#Bulgaria) 10 min ago. Please report to: https://t.co/EciD4fGBrY pic.twitter.com/Nix78jeid8