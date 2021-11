Седем нелегални мигранти загинаха, а осем други са ранени при тежка катастрофа в Гърция, съобщава гръцката телевизия "Антена". Инцидентът е станал малко след полунощ в района на град Ксанти.

Полицейски патрул засякъл автомобил с нелегални мигранти. При даден знак да спре, шофьорът на колата ускорил, а при последвалото преследване загубил контрол над автомобила.

Another traffic accident on the Egnatia Odos road in Northern Greece. 7 migrants have died and 8 are injured. At least 9 traffic accidents with vehicles carrying irregular migrants have been recorded in Greece this year, with 14 deaths & 69 injured. https://t.co/WieblahI6U