Най-малко 22 души са загинали при експлозия в канадската военна база Comox на остров Ванкувър (провинция Британска Колумбия), съобщи в петък телевизионният канал CBC.

По-рано имаше информация за 10 жертви. Най-малко един човек е сериозно ранен и е откаран в болница с хеликоптер. Взривът е станал в четвъртък в нежилищна сграда на казармата, където се извършвал ремонт. Има частично срутване на сградата. По предварителни данни избухнала е бутилка с битова газ.

