Трима души са пострадали след изстрел, произведен случайно на летището в Атланта, съобщи Асошиейтед прес. Тримата са пострадали при паниката, последвала случайния изстрел и не са получили рани от огнестрелно оръжие.

Разтревожени пътници публикуваха в социалните мрежи кадри от последвалата хаотична сцена на едно от най-натоварените летища в света.

При претърсване в зоната за сигурност на летището бил открит забранен предмет. При това пътникът, пренасящ предмета, се хвърлил към чантата и грабнал пистолета, който произвел изстрел, който не застрашил служителите или пътниците.

