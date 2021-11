Безредици избухнаха в Брюксел. Протест срещу мерките за борба с коронавируса преминаха в сблъсъци между демонстрантите и полицията.

Органите на реда използваха водни оръдия, за да разпръснат протеста. Няколко полицейски коли бяха изпочупени. Съобщава се за пострадали и арестувани. Според полицията, повече от 35 хиляди души са участвали в демонстрацията, въпреки че тя не беше разрешена от градските власти.

Въпреки недоволството, медицинските експерти настояват, че социалната дистанция и здравните сертификати са необходими. В последната седмица, Белгия регистрира около 13 хиляди нови случая дневно. Пореди високите нива на ваксинация, смъртните случаи не са много.

