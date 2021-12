Семейство от щата Ню Йорк инсталира 687 000 коледни лампички в имота си и така подобри световния си рекорд от 601 736, поставен през 2014 г., съобщи ЮПИ.

A local family’s light display literally is one for the books: the house and its 687,000 Christmas lights holds the Guinness World Record for the most illuminations on a property, a feat they’ve held since 2014. https://t.co/2g6jM7pNJl — Times Union (@timesunion) December 4, 2021

Коледната украса е традиция за Тим Гей от Лагранджвил, наследена от майка му. „Израснах в семейство с осем деца и тя правеше празниците вълшебни. От Деня на благодарността до Нова година в къщата ни беше осветено като на Централна гара. Беше много специално за нас", разказва той.

New York family tops their own Guinness record with 687,000 Christmas lights https://t.co/y64SlkGpHV — FunHouse Radio (@FunHouseRadioUS) December 4, 2021

За първи път семейството му поставя световен рекорд така през 2012 г. - с 346 283 лампички.

This Guinness World Record-holding Christmas lights show features 641,695 lights choreographed to 252 songs - but the number they're proudest of is $365,781, the amount of money the display has raised for local charities. https://t.co/ht10ODDYUE pic.twitter.com/UEAA4oLXcF — CBS Mornings (@CBSMornings) December 20, 2019

Разточителната коледната украса служи на Тим Гей, за да набира средства за местни благотворителни организации. Тази година той се надява така да осигури 500 000 долара.

