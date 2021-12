Началникът на генералния щаб на индийските въоръжени сили ген. Бипин Рават, съпругата му и още 11 души са загинали в катастрофа с хеликоптер в крайбрежния щат Тамил Наду, съобщиха ВВС на Индия, цитирани от Ройтерс. Според Асошиейтед прес един офицер е оцелял и е настанен за лечение в болница.

A helicopter has crashed with India's top military official Bipin Rawat on board https://t.co/23kNsbmDqk