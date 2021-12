Евакуираха лондонската метростанция „Кингс Крос”. Причината – мъж с подозрителен пакет се качил в едно от влакчетата. Вестник „Дейли мейл” съобщава, че районът бил отцепен от полицията, а пътниците – изведени своевременно като предпазна мярка. Изпратени са и кучета, с които се прави обход на тунелите на подземната железница.

Passengers are evacuated from London's King's Cross station https://t.co/5B3fjiuGwb via @MailOnline #Evacuation #KingsCross #LondonUK