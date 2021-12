Десет души са се отровили с фалшив алкохол на различни места в Турция през последните дни, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер.Случаи на отравяне има в окръзите Кахраманмараш, Ялова, Сивас, Анталия и Истанбул.

Осем души са били настанени в болници в Кахраманмараш, след като консумирали фалшив алкохол. Четирима от тях са починали, а лечението на останалите продължава.

В Ялова жертва на алкохол менте са станали двама души. Също двама са починали в Сивас, където общо петима турци са потърсили лекарска помощ след употреба на метилов алкохол. Местната полиция е задържала двама души, заподозрени, че са произвеждали фалшиви спиртни напитки.

Един човек е починал в Анталия, където също има арестувани, и един в Истанбул.

