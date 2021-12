Силно земетресение с магнитуд 5,4 по Рихтер е било регистрирано в Гърция тази сутрин, предаде агенция АНА-МПА, позовавайки се на информация на Единната национална сеизмологична мрежа и Геодинамичния институт към Националната обсерватория.

Според Европейския сеизмологичен център трусът е бил със сила 5,1 по Рихтер.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.1 in Southern Greece 45 min ago pic.twitter.com/p7AJ4u6U9H