Болница в Тел Авив съобщи, че жена с две матки е родила две близначета - по едно във всяка матка. Така бебетата са се „срещнали“ чак след раждането.

Майката, която е на 31 години, е родена с двойна матка, пише Vesti.bg . При това състояние обичайната матка е разделена в средата. Раждане на близначета в такива случаи е извънредно рядко. Вероятността е около едно на милион.

Бременността е наблюдавана много отблизо, защото е била високорискова. Раждането е било със секцио през 35-ата седмица.

Жената е научила за двойната си матка, когато е била на 20 години. Преди да забременее, тя се е притеснявала, че бебето ще се имплантира в дясната ѝ по-малка матка. Животът обаче ѝ поднесъл нещо друго.

При първия преглед за установяване на бременността лекарят почти припаднал.

„Необходими му бяха почти 10 минути, преди да успее да ми каже, че има ембрион и в двете матки“, спомня си младата майка.

През бременността жената много се притеснявала, но сега близнаците – момче и момиче „са сладки и страхотни“. Тя е убедена, че те ще бъдат приятели.

