Най-малко 16 души загинаха при рухването на общинска столова в югозападния китайски мегаполис Чунцин в резултат на газова експлозия, съобщи държавната осведомителна агенция Синхуа, цитирана от ДПА.

Десет души са ранени. По първоначални данни след взрива под развалините на столовата, която обслужвала намиращи се в съседство общински офиси, били затрупани над 20 души.

Всички хора, които са били затрупани под развалините, са извадени, посочи "Синхуа".

