Стотици природозащитници отново блокираха днес няколко главни пътни артерии в Сърбия, включително граничен пункт на границата с Босна и Херцеговина, в пореден протест срещу плановете на компанията "Рио Тинто" да разработи мина за добив на литий, съобщи Ройтерс.

Протестите предизвикват главоболия на управляващата в Сърбия коалиция преди парламентарните избори на 3 април. Тази седмица министър-председателката Ана Бърнабич каза, че решението дали да бъде позволено реализирането на проекта ще бъде взето след изборите.

Екологични протести блокираха пътища и мостове в Сърбия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Демонстрантите блокираха магистрала в Белград, контролно-пропускателен пункт на босненската граница, както и пътища край градовете Чачак и Шабац и издигнаха лозунги "Спрете инвеститорите, спасете природата".

Протести срещу инвестициите в минното дело се провеждат всяка събота от края на ноември с прекъсване само за новогодишните и коледните празници.

Activists in Serbia blocked a highway in the capital, Belgrade, on Jan. 15 in the latest protest against London-based Rio Tinto's plans to develop a $2.4 billion lithium mine. Activists say the projects will cause pollution. A cabinet decision on how to proceed is expected soon. pic.twitter.com/hhWnNXhrUU