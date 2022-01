Хиляди хора протестираха в няколко европейски столици срещу ваксинационните сертификати и другите мерки на властите срещу коронавирусната пандемия. Демонстрации се състояха в Хелзинки, Лондон, Париж и Стокхолм, предаде АП.

NOW - Large protest against vaccine passports in #Paris. pic.twitter.com/Ny8XlPRSYY — Peter Niblett (@Peteuk001) January 22, 2022

В Швеция, където сертификат за ваксинация се изисква за публични прояви на закрито с повече от 50 човека, около 3000 души преминаха през центъра на столицата и се събраха на митинг на главния площад.

Tons of protest in Sweden ın opposition to vaccine pass https://t.co/XkSQfpnY73 — Orbital Affairs (@Orbital_Affairs) January 22, 2022

Според местни медии в проявата са участвали членове на неонацисткото движение "Нордическа съпротива", което е следено от полицията заради насилствени действия по време на демонстрации.

Large protest against vaccine passports in central Stockholm, the capital of Sweden. pic.twitter.com/9kH5mE1Ueb — Wittgenstein (@backtolife_2019) January 22, 2022

Подобна манифестация с около хиляда участници имаше и във втория по големина шведски град Гьотеборг.

Хиляди протестираха в Амстердам срещу COVID мерките

Полицията в Хелзинки съобщи за протестна демонстрация с около 4000 човека, преминала мирно. Малко преди рождественските празници финландското правителство упълномощи властите на регионално и местно равнище да налагат строги мерки за борба с разпространението на варианта Омикрон на коронавируса.

В цяла Финландия действат ограничения или забрани за публични прояви, студентите учат онлайн, а ресторантите работят при ограничен капацитет с изискване на сертификат от посетителите.

